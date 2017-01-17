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  • 17.01, 14:26
Президент Молдавии прибыл в Москву с официальным визитом. Молдавия, Приднестровье, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Президент Молдавии прибыл в Москву с официальным визитом

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Президент Молдавии прибыл в Москву с официальным визитом

Президент Молдавии прибыл в Москву с официальным визитом

Президент Молдавии прибыл в Москву с официальным визитом

    Вернутся ли молдавские товары на прилавки российских магазинов и когда разрешится приднестровский конфликт — эти и другие темы сегодня обсудят президенты России и Молдавии.

    Владимир Путин и Игорь Додон сегодня проведут встречи в узком и широком составе. О своем желании приехать в Россию Додон заявил сразу после избрания — в ноябре.

    Ранее сегодня Игорь Додон уже встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и побывал в Александровском саду, где возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

    По словам президента Молдавии, приднестровский конфликт должен быть закрыт в ближайшие два-три года, и в этом Кишинев рассчитывает на помощь Москвы.

    Ожидается, что сегодня будет найден компромисс и по молдавским товарам. Их ввоз в Россию ограничили в 2014 году, когда Молдавия подписала с Евросоюзом соглашение об ассоциации и полностью открыла свои рынки для европейской продукции. Эти договоренности с ЕС Додон считает поспешными и ждет нормализации торговых отношений с нашей страной.

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