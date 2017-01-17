28 января на НТВ состоится долгожданная телепремьера нашумевшего блокбастера «Мафия: Игра на выживание». Главные роли в фильме исполняют Виктор Вержбицкий, Вениамин Смехов, Андрей Чадов, Юрий Чурсин.
В этом новом мире самой популярной игрой стала «Мафия» — она превратилась в грандиозное телевизионное шоу, в котором 11 человек должны решить, кто Мирный житель, а кто Мафия. За судьбами бесстрашных добровольцев следят все: ведь итог игры предрешен — победитель получает денежный приз, проигравшие — смерть.
Игра началась. Город засыпает, просыпается Мафия.
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