28 января на НТВ состоится долгожданная телепремьера нашумевшего блокбастера «Мафия: Игра на выживание». Главные роли в фильме исполняют Виктор Вержбицкий, Вениамин Смехов, Андрей Чадов, Юрий Чурсин.

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Насыщенный спецэффектами фантастический боевик, снятый Сариком Андреасяном, перенесет зрителей в Москву 2072 года. Город до неузнаваемости изменился: между сталинскими высотками и башнями делового центра проносятся высокотехнологичные автомобили, а сам город опутан бесчисленными магистралями.В этом новом мире самой популярной игрой стала «Мафия» — она превратилась в грандиозное телевизионное шоу, в котором 11 человек должны решить, кто Мирный житель, а кто Мафия. За судьбами бесстрашных добровольцев следят все: ведь итог игры предрешен — победитель получает денежный приз, проигравшие — смерть.Игра началась. Город засыпает, просыпается Мафия.