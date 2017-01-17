Жители самой красивой деревни в России попросили защиты от туристов

После того как Кинерму наградили почетным титулом и установили на въезде соответствующий знак, люди начали массово стекаться туда в поисках незабываемых впечатлений.развлекать толпы туристов некому. В деревне живут всего пять человек, большинство из которых — старики.
Кинерма в переводе — «драгоценная земля». Первое письменное упоминание о ней относится к 1563 году. Уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества Карелии и раньше приковывал к себе внимание. Но после того, как поселению был присвоен официальный статус самого красивого в стране, случился настоящий туристический бум.
Посмотреть на уникальное место, которое сохранило свою аутентичную первозданность, приезжают тысячи людей. Казалось бы — живи, зарабатывай и радуйся. Однако жители деревни вдруг обратились к властям с просьбой срочно защитить их от путешественников.
Подробности — в видеоматериале.
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