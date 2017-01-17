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  • 17.01, 15:57
Жители самой красивой деревни в России попросили защиты от туристов. Карелия, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жители самой красивой деревни в России попросили защиты от туристов

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Жители самой красивой деревни в России попросили защиты от туристов

Жители самой красивой деревни в России попросили защиты от туристов

Жители самой красивой деревни в России попросили защиты от туристов

    После того как Кинерму наградили почетным титулом и установили на въезде соответствующий знак, люди начали массово стекаться туда в поисках незабываемых впечатлений.

    На первый взгляд, в такой популярности нет ничего плохого. Местным — заработок, региону — престиж. Вот только развлекать толпы туристов некому. В деревне живут всего пять человек, большинство из которых — старики.

    Кинерма в переводе — «драгоценная земля». Первое письменное упоминание о ней относится к 1563 году. Уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества Карелии и раньше приковывал к себе внимание. Но после того, как поселению был присвоен официальный статус самого красивого в стране, случился настоящий туристический бум.

    Посмотреть на уникальное место, которое сохранило свою аутентичную первозданность, приезжают тысячи людей. Казалось бы — живи, зарабатывай и радуйся. Однако жители деревни вдруг обратились к властям с просьбой срочно защитить их от путешественников.

    Подробности — в видеоматериале.

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