Песков прокомментировал слова советника Трампа о «готовых есть снег русских»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал слова советника Дональда Трампа об обратном эффекте антироссийских санкций.
Комментируя слова Энтони Скарамуччи о «готовности русских есть снег», Песков отметил, что и с этим можно было бы согласиться, однако граждане России предпочитают деликатесы отечественного производства.
Дмитрий Песков: «Что касается таких метафор, то, наверное, с этим можно согласиться. Хотя я бы уточнил — конечно, наверное, все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям».
На полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе советник избранного президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи заявил, что санкции против РФ «имели обратный эффект из-за характера русских людей» и сплотили нацию вокруг президента. Советник Трампа при этом предположил, что «русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить».
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