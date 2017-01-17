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  • 17.01, 12:55

Песков прокомментировал слова советника Трампа о «готовых есть снег русских»

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Песков прокомментировал слова советника Трампа о «готовых есть снег русских»

Песков прокомментировал слова советника Трампа о «готовых есть снег русских»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал слова советника Дональда Трампа об обратном эффекте антироссийских санкций.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что об этом говорилось неоднократно: «Санкции во многом имеют обратный эффект, причем и для страны, в отношении которой вводятся санкции, и для той страны, которая вводит санкции».

Комментируя слова Энтони Скарамуччи о «готовности русских есть снег», Песков отметил, что и с этим можно было бы согласиться, однако граждане России предпочитают деликатесы отечественного производства.

Дмитрий Песков: «Что касается таких метафор, то, наверное, с этим можно согласиться. Хотя я бы уточнил — конечно, наверное, все-таки русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства, которых становится все больше и больше благодаря санкциям».

На полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе советник избранного президента США по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи заявил, что санкции против РФ «имели обратный эффект из-за характера русских людей» и сплотили нацию вокруг президента. Советник Трампа при этом предположил, что «русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить».

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