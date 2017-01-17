Устроившему «пьяное» ДТП в Ростове-на-Дону священнику запретили проводить служения

Православному священнику, который в пьяном виде спровоцировал массовое ДТП в
ТАСС в Донской митрополии, «митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий издал указ о запрещении его к священнослужению с формулировкой „За совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения“».
Ростове-на-Дону, запретили проводить службы.
Из сообщения митрополии: «Это не значит, что он извержен от сана, отлучен от церкви или предан анафеме. Это значит, что он не имеет право совершать служения в качестве священника».
столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «ВАЗ». После этого оба автомобиля врезались в припаркованные возле проезжей части транспортные средства, повреждения получили семь автомобилей. В результате ДТП пострадали женщина и восьмилетний мальчик.
В митрополии подтвердил, что за рулем был священник.
Из сообщения митрополии: «Действительно, священник Ростовской Епархии — отец Дмитрий. Он был в состоянии алкогольного опьянения, но не тяжкого. Когда случилась авария, он потерял сознание».
Там добавили, что «в отличие от других людей, над которыми проходит государственный суд, священник будет подвержен еще и суду церковному». В митрополии отметили, что пока рано говорить, какие санкции может применить к священнику церковный суд, так разбирательство по этому делу продолжается. Там также рассказали, что отец Дмитрий имел хорошую репутацию.
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