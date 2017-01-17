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  • 17.01, 12:55

Лавров: в Москве предотвратили ряд эпизодов разведдеятельности дипломатов США

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Лавров: в Москве предотвратили ряд эпизодов разведдеятельности дипломатов США

Лавров: в Москве предотвратили ряд эпизодов разведдеятельности дипломатов США

Лавров: в Москве предотвратили ряд эпизодов разведдеятельности дипломатов США

Министр иностранных дел России в ходе пресс-конференции рассказал о сложностях в дипломатических взаимоотношениях между РФ и США.

Глава МИД РФ сообщил, что в Москве был предотвращен ряд эпизодов разведывательной деятельности дипломатов США. Притом в Соединенных Штатах в последние годы участились попытки вербовки российских дипломатических представителей.

Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Если говорить о вербовочных подходах, мы не придавали гласности полную статистику на этот счет. Но за последнее время, за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации Обамы, такая активность недружественная в отношении наших дипломатов нарастала».

Он также отметил, что от администрации уходящего президента Барака Обамы Москве поступали жалобы на «невыносимые условия» работы в американском посольстве. В обращениях утверждалось, что послу «перекрыли кислород». В МИД специально разбирались в ситуации и выяснили, что она прямо противоположная. Между тем в Москве был зафиксирован ряд случаев, когда дипломаты США вели разведывательную деятельность в России, кроме того, они неоднократно участвовали в митингах российской оппозиции.

Несмотря на эти обстоятельства, Лавров подчеркнул, что Россия ищет общие подходы с теми, кто заинтересован в развитии мировой экономики. Он подчеркнул, что Москва сделала выбор в пользу прагматизма, основанного на коренных интересах России.

Сергей Лавров: «Мы ищем совпадающие интересы с теми, кто готов делать так, чтобы мировая экономика развивалась на благо всех без исключения стран и народов, ищем общие подходы с теми, кто понимает безальтернативность объединения усилий в борьбе с терроризмом и прочими современными угрозами».

Министр заверил, что российская сторона готова выстраивать отношения с США, Евросоюзом и НАТО, но при условии равноправия, взаимного учета интересов и уважения, без попыток «импорта ценностей».

НТВ.Ru ведет прямую трансляцию пресс-конференции Сергея Лаврова по итогам 2016 года.

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