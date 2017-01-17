Биржевые цены на бензин в России приблизились к историческим максимумам

В России зафиксировали необычный для января рост биржевых цен на бензин. Нефть на него не влияет, все дело в экспортных пошлинах и ремонтах.Коммерсант». В январе оптовые цены обычно падают из-за низкого спроса, но в этом году такого не произошло. В итоге АИ-92 бензин подорожал на бирже за последний месяц на 8%, АИ-95 — на 5%.
Объясняют происходящее двумя причинами. Во-первых, с начала года снизилась экспортная пошлина, и это сделало более привлекательным экспорт. Во-вторых, начался ремонт на Московском НПЗ.
В середине декабря глава НК «Лукойл» Вагит Алекперов спрогнозировал, что в 2017 году из-за увеличения акцизов цены на бензин вырастут в России на 8–12%. После этого Федеральная антимонопольная служба направила предостережение Алекперову, посчитав, что его слова могут привести «к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке». И вообще этот прогноз ФАС назвала неуместным.
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