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  • 17.01, 12:56
Биржевые цены на бензин в России приблизились к историческим максимумам. бензин, биржи, тарифы и цены, топливо. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Биржевые цены на бензин в России приблизились к историческим максимумам

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Биржевые цены на бензин в России приблизились к историческим максимумам

Биржевые цены на бензин в России приблизились к историческим максимумам

    В России зафиксировали необычный для января рост биржевых цен на бензин. Нефть на него не влияет, все дело в экспортных пошлинах и ремонтах.

    Цены на зимнее дизтопливо на Санкт-Петербургской бирже приближаются к максимальным уровням в истории торгов, отмечает газета «Коммерсант». В январе оптовые цены обычно падают из-за низкого спроса, но в этом году такого не произошло. В итоге АИ-92 бензин подорожал на бирже за последний месяц на 8%, АИ-95 — на 5%.

    Объясняют происходящее двумя причинами. Во-первых, с начала года снизилась экспортная пошлина, и это сделало более привлекательным экспорт. Во-вторых, начался ремонт на Московском НПЗ.

    В середине декабря глава НК «Лукойл» Вагит Алекперов спрогнозировал, что в 2017 году из-за увеличения акцизов цены на бензин вырастут в России на 8–12%. После этого Федеральная антимонопольная служба направила предостережение Алекперову, посчитав, что его слова могут привести «к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке». И вообще этот прогноз ФАС назвала неуместным.

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