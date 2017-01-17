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  • 17.01, 12:55
Братья из Ростова-на-Дону за две недели добрались автостопом до Китая. Китай, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Братья из Ростова-на-Дону за две недели добрались автостопом до Китая

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Братья из <nobr>Ростова-на-Дону</nobr> за две недели добрались автостопом до Китая

Братья из Ростова-на-Дону за две недели добрались автостопом до Китая

Братья из <nobr>Ростова-на-Дону</nobr> за две недели добрались автостопом до Китая

    Братья Ракицкие из Ростова-на-Дону решили проверить, можно ли автостопом добраться до Китая. Дорога, полная приключений, заняла две недели. За это время они преодолели тысячи километров, сменили 30 попуток, и при этом потратили всего несколько тысяч рублей.

    Чтобы оказаться в Китае, братья Ракицкие потратили всего 15 тысяч рублей. Они автостопом проехали почти всю Россию с запада на восток. Целью вояжа был приграничный город Хэйхэ, где путешественники встретили Новый год.

    От Ростова-на-Дону до китайского Хэйхэ — 8 тысяч километров. Братья Ракицкие маршрут выстроили по интернет-картам. Держались больших городов и основных магистралей. Дорога заняла две недели. За это время путешественники сменили 30 попуток. На транспорт не потратили ни копейки.

    Питались автостопщики в придорожных кафе. Оказалось, что если не заказывать разносолов, то и на еде в пути можно сэкономить. Почти не пришлось платить и за ночлег. Братья освоили каучсерфинг. Это когда в соцсетях любители путешествий из разных городов безвозмездно готовы помочь друг другу.

    В финале экстремального тура в Китай братья Ракицкие так и не смогли однозначно ответить, что произвело на них большее впечатление — цель путешествия или дорога к этой цели.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Антропова.

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