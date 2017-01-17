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  • 17.01, 11:24

Пьяный священник устроил массовое ДТП в Ростове-на-Дону

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Пьяный священник устроил массовое ДТП в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr>

Пьяный священник устроил массовое ДТП в Ростове-на-Дону

Пьяный священник устроил массовое ДТП в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr>
  • Фото: privet-rostov.ru

    • Два человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с участием семи автомобилей в центре Ростова-на-Дону в ночь на вторник.

    Как сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, «за рулем иномарки, устроившей массовое ДТП в Ростове-на-Дону, находился священник, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения».

    В свою очередь пресс-служба ГУ МВД России по региону сообщила, что автомобиль Mitsubishi столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «ВАЗ», после чего оба транспортных средства врезались в припаркованные у проезжей части машины.

    В ДТП пострадали женщина и 8-летний мальчик, находившиеся в Mitsubishi. Они доставлены в больницу. Повреждения получили семь автомобилей

    Из сообщения ГУ МВД по Ростовской области: «Установлено, что водитель Mitsubishi управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».

    Пьяный священник устроил массовое ДТП в Ростове-на-Дону. ДТП, Ростов-на-Дону, пьяные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пьяный священник устроил массовое ДТП в Ростове-на-Дону. ДТП, Ростов-на-Дону, пьяные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: privet-rostov.ru

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