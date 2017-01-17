Пьяный священник устроил массовое ДТП в Ростове-на-Дону

Два человека, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с участием семи автомобилей в центре
Интерфаксу» источник в правоохранительных органах, «за рулем иномарки, устроившей массовое ДТП в Ростове-на-Дону, находился священник, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения».
Ростова-на-Дону в ночь на вторник.
В свою очередь пресс-служба ГУ МВД России по региону сообщила, что автомобиль Mitsubishi столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «ВАЗ», после чего оба транспортных средства врезались в припаркованные у проезжей части машины.
В ДТП пострадали женщина и 8-летний мальчик, находившиеся в Mitsubishi. Они доставлены в больницу. Повреждения получили семь автомобилей
Из сообщения ГУ МВД по Ростовской области: «Установлено, что водитель Mitsubishi управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».
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