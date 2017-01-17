В МИД РФ назвали истерикой публикацию CNN антироссийских высказываний Трампа

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала подборку CNN самых резких высказываний избранного
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45-го президента США о России.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «У них уже истерика началась. Год крутили сюжеты о том, что Трамп „пророссийский президент“. А теперь решили, что пора отыгрывать в обратную сторону. И так во всём».
В подборке CNN приводятся высказывания Трампа до его вступления в президентскую гонку. Как следует из материала телеканала, миллиардер называл Россию основной проблемой Вашингтона, а также поддерживал антироссийские санкции. Отметим, что на своей недавней пресс-конференции Трамп обрушился с критикой на CNN, назвав его «телеканалом лжи» и не дал его представителям задать вопрос.
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