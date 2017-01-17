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  • 17.01, 11:24

Сейф с драгоценностями на 5 млн рублей вынесли из московской квартиры

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Сейф с драгоценностями на 5 млн рублей вынесли из московской квартиры

Сейф с драгоценностями на 5 млн рублей вынесли из московской квартиры

Неизвестные украли из московской квартиры сейф, в котором находились деньги, семь наручных часов и ювелирные украшения на сумму около 5 млн рублей.

Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в столичном главке МВД, кража произошла в квартире, расположенной на Куркинском шоссе.

Из сообщения МВД: «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что путем подбора ключей к входной двери в указанную квартиру проникли неизвестные, откуда тайно похитили сейф, в котором находились денежные средства, семь наручных часов, документы, ювелирные изделия, после чего скрылись».

В ведомстве отметили, что материальный ущерб составил около 5 млн 91 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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