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  • 17.01, 11:24

Глубоководные поиски малайзийского Boeing 777 приостановлены

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Глубоководные поиски малайзийского Boeing 777 приостановлены

Глубоководные поиски малайзийского Boeing 777 приостановлены

Австралия, Китай и Малайзия приостановили глубоководные поиски самолета Malaysia Airlines, пропавшего 8 марта 2014 года по пути из Куала-Лумпура в Пекин.

Как говорится в совместном коммюнике, размещенном на сайте Координационного центра поисков (JACC), поиски решено приостановить из-за отсутствия какой-либо конкретной информации относительно положения самолета.

JACC: «Несмотря на все предпринятые усилия, использование новейших технологий, методы моделирования и консультации высококвалифицированных и лучших в своем роде специалистов, к сожалению, в ходе поисков не удалось обнаружить самолет. Соответственно, подводные поиски MH370 были приостановлены».

В документе также отмечается, что решение о приостановке поисков было непростым, однако оно соответствует принятым в июле 2016 года договоренностям прекратить поиски, если не появится «новая, заслуживающая доверия» информация по MH370.

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