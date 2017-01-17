Глубоководные поиски малайзийского Boeing 777 приостановлены

Австралия, Китай и Малайзия приостановили глубоководные поиски самолета Malaysia Airlines, пропавшего 8 марта 2014 года по пути из Куала-Лумпура в Пекин.

Как говорится в совместном коммюнике, размещенном на сайте Координационного центра поисков (JACC), поиски решено приостановить из-за отсутствия какой-либо конкретной информации относительно положения самолета.: «Несмотря на все предпринятые усилия, использование новейших технологий, методы моделирования и консультации высококвалифицированных и лучших в своем роде специалистов, к сожалению, в ходе поисков не удалось обнаружить самолет. Соответственно, подводные поиски MH370 были приостановлены».В документе также отмечается, что решение о приостановке поисков было непростым, однако оно соответствует принятым в июле 2016 года договоренностям прекратить поиски, если не появится «новая, заслуживающая доверия» информация по MH370.