Возвращение Мухтара — 2
Возвращение Мухтара — 2 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.01, 09:53

Караван из четырех судов застрял во льдах у берегов Чукотки

комментировать

Караван из четырех судов застрял во льдах у берегов Чукотки

Караван из четырех судов застрял во льдах у берегов Чукотки

Караван из двух сухогрузов и двух ледоколов застрял во льдах у городского округа Певек на Чукотке.

Сухогрузы «Синегорск» и «Иоганн Махмасталь», которые доставили материалы для первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), и сопровождавшие их ледоколы «Капитан Драницын» и «Адмирал Макаров» взяли курс на Архангельск, но не могут покинуть Певек из-за сложной ледовой обстановки в Восточно-Сибирском море.

Как сообщили в МЧС, суда находятся на рейде в районе мыса Шелагский, где наблюдается лед — 10 баллов. Его толщина более 1 метра, высота торосов — более 2,5 метра.

Старший группы — капитан ледокола «Капитан Драницын» обратился в правительство Чукотского автономного округа, которое в свою очередь приняло решение о выделении воздушного судна для разведки ледовой обстановки по маршруту следования.

Вертолет Ми-8 начнет разведку обстановки в районе 18 января. Ранее вылет вертолета невозможен по метеоусловиям.

Экипажи обеспечены запасом продовольствия и топлива.

Суда доставили в арктический регион строительные материалы для возведения пирса плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов». Ее Северным морским путем должны будут доставить и смонтировать на Чукотке в 2018 году. Отмечалось, что последний раз проводка сухогрузов этим маршрутом в январе осуществлялась во времена СССР.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru