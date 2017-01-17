Караван из четырех судов застрял во льдах у берегов Чукотки

Караван из двух сухогрузов и двух ледоколов застрял во льдах у городского округа Певек на Чукотке.

Сухогрузы «Синегорск» и «Иоганн Махмасталь», которые доставили материалы для первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), и сопровождавшие их ледоколы «Капитан Драницын» и «Адмирал Макаров» взяли курс на Архангельск, но не могут покинуть Певек из-за сложной ледовой обстановки в Восточно-Сибирском море.Как сообщили в МЧС, суда находятся на рейде в районе мыса Шелагский, где наблюдается лед — 10 баллов. Его толщина более 1 метра, высота торосов — более 2,5 метра.Старший группы — капитан ледокола «Капитан Драницын» обратился в правительство Чукотского автономного округа, которое в свою очередь приняло решение о выделении воздушного судна для разведки ледовой обстановки по маршруту следования.Вертолет Ми-8 начнет разведку обстановки в районе 18 января. Ранее вылет вертолета невозможен по метеоусловиям.Экипажи обеспечены запасом продовольствия и топлива.Суда доставили в арктический регион строительные материалы для возведения пирса плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов». Ее Северным морским путем должны будут доставить и смонтировать на Чукотке в 2018 году. Отмечалось, что последний раз проводка сухогрузов этим маршрутом в январе осуществлялась во времена СССР.