Возвращение Мухтара — 2
Возвращение Мухтара — 2 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.01, 09:53

Веснина и Макарова вышли во второй круг Australian Open

комментировать

Веснина и Макарова вышли во второй круг Australian Open

Веснина и Макарова вышли во второй круг Australian Open

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Веснина, получившая 14-й номер посева на турнире, в своем стартовом матче нанесла поражение румынке Ане Богдан — 7:5, 6:2.




Макарова, посеянная под 30-м номером, обыграла свою соотечественницу Екатерину Александрову со счетом 6:0, 4:6, 6:1.

Днем ранее во второй круг вышла также Светлана Кузнецова, разгромившая колумбийку Мариану Дуке-Мариньо — 6:0, 6:1, а Анастасия Павлюченкова — 24-й номер посева — обыграла еще одну россиянку Евгению Родину со счетом 6:1, 7:6 (7:2).

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru