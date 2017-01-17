Веснина и Макарова вышли во второй круг Australian Open

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

Russia's Elena Vesnina beats Romania's Ana Bogdan in the 1st round clash #Ausopen pic.twitter.com/IMB74KUbQ4 — #AusOpen (@AustralianOpen) 17 января 2017 г.

Веснина, получившая 14-й номер посева на турнире, в своем стартовом матче нанесла поражение румынке Ане Богдан — 7:5, 6:2.Макарова, посеянная под 30-м номером, обыграла свою соотечественницу Екатерину Александрову со счетом 6:0, 4:6, 6:1.Днем ранее во второй круг вышла также Светлана Кузнецова, разгромившая колумбийку Мариану Дуке-Мариньо — 6:0, 6:1, а Анастасия Павлюченкова — 24-й номер посева — обыграла еще одну россиянку Евгению Родину со счетом 6:1, 7:6 (7:2).