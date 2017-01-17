CNN припоминает Трампу все антироссийские высказывания последних лет

Американский телеканал CNN, «телеканал лжи», как назвал его избранный президент США, утверждает, что до начала президентской гонки Дональд Трамп называл Россию самой большой проблемой Вашингтона.CNN, представителям которой избранный президент США так и не дал задать ни одного вопроса на своей первой пресс-конференции, опубликовала подборку самых резких антироссийских высказываний Дональда Трампа, сделанных им в течение последних лет.
Журналисты CNN сделали выжимки из разных интервью Трампа 2014 года, которые он давал за год до своего вступления в президентскую гонку. Приводятся и его согласие с речами республиканского кандидата на пост президента на выборах 2012 года Митта Ромни, заявлявшего, что «Россия является геополитическим противником номер один для США», и реплика Трампа о том, что «Штаты должны проявить силу». Речь шла о вопросе введения антироссийских санкций, упомянутых Трампом в интервью телеканалу NBC в марте 2014 года.
Напомним, на первой большой пресс-конференции в роли избранного президента США Дональд Трамп 11 января вступил в перепалку с журналистом CNN, так и не позволив задать ему свой вопрос. Трамп обвинил телеканал в предвзятости, распространении лжи и фейковых новостей. До этого журналисты CNN со ссылкой на свои источники сообщали, будто бы российские спецслужбы собрали некий «внушительный компромат» на Трампа, и что об этом узнала американская разведка. Трамп назвал все эти новости «охотой на ведьм» и сравнил информационную кампанию в американских СМИ, организованную против него, с действиями нацистской Германии.
А в воскресном интервью британской и германской газетам The Times и Bild будущий 45-й президент США заявил, что готов к обсуждению отмены антироссийских санкций. Советник избранного президента Энтони Скарамуччи также заявил несколько часов назад в Давосе, что отношения между США и Россией могут улучшиться уже в течение ближайшего года.
не станет обсуждать такие вопросы в привязке к санкциям. Такого же мнения придерживаются в Совфеде РФ.
Комментарии