Найдено тело еще одного пилота разбившегося в Киргизии Boeing 747

В Киргизии на месте крушения грузового Boeing 747 обнаружено тело еще одного погибшего. Это пилот лайнера — гражданин Турции.
На данный момент в списке жертв катастрофы официально 37 человек. По информации Минздрава республики, все они опознаны. В Киргизии объявлен день общенационального траура.
Сегодня же в Бишкек прибывает спецкомиссия Межгосударственного авиационного комитета. Она займется выяснением причин крушения.
Рано утром 16 января при заходе на посадку Boeing 747, летевший по маршруту Гонконг — Бишкек — Стамбул упал на поселок, расположенный в полутора километрах от аэропорта. У спящих людей практически не было шансов спастись. Пока непонятно, почему пилот проскочил взлетно-посадочную полосу.
Поначалу речь шла о тумане, позже появились версии ошибки пилотирования и неисправности. Однако турецкая компания — владелец самолета уже заявила, что технические проблемы не могли привести к трагедии. Так это или нет, выяснится после расшифровки черных ящиков. Один из них уже найден, и сегодня его передадут специалистам МАК.
МВД Киргизии в свою очередь исключило версию теракта. Следов взрывчатых веществ на обломках не обнаружили.
Комментарии