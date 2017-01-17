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  • 17.01, 09:53
Найдено тело еще одного пилота разбившегося в Киргизии Boeing 747. Киргизия, Турция, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Найдено тело еще одного пилота разбившегося в Киргизии Boeing 747

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  • Фото: Писаренко Александр / ТАСС
Найдено тело еще одного пилота разбившегося в Киргизии Boeing 747

Найдено тело еще одного пилота разбившегося в Киргизии Boeing 747

Найдено тело еще одного пилота разбившегося в Киргизии Boeing 747
  • Фото: Писаренко Александр / ТАСС

    • В Киргизии на месте крушения грузового Boeing 747 обнаружено тело еще одного погибшего. Это пилот лайнера — гражданин Турции.

    Тело четвертого члена экипажа самолета отправлено в республиканский центр судебно-медицинских экспертиз.

    На данный момент в списке жертв катастрофы официально 37 человек. По информации Минздрава республики, все они опознаны. В Киргизии объявлен день общенационального траура.

    Сегодня же в Бишкек прибывает спецкомиссия Межгосударственного авиационного комитета. Она займется выяснением причин крушения.

    Рано утром 16 января при заходе на посадку Boeing 747, летевший по маршруту Гонконг — Бишкек — Стамбул упал на поселок, расположенный в полутора километрах от аэропорта. У спящих людей практически не было шансов спастись. Пока непонятно, почему пилот проскочил взлетно-посадочную полосу.

    Поначалу речь шла о тумане, позже появились версии ошибки пилотирования и неисправности. Однако турецкая компания — владелец самолета уже заявила, что технические проблемы не могли привести к трагедии. Так это или нет, выяснится после расшифровки черных ящиков. Один из них уже найден, и сегодня его передадут специалистам МАК.

    МВД Киргизии в свою очередь исключило версию теракта. Следов взрывчатых веществ на обломках не обнаружили.

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