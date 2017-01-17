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  • 17.01, 08:22

Обама покидает Белый дом с рейтингом 58%

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Обама покидает Белый дом с рейтингом 58%

Обама покидает Белый дом с рейтингом 58%

Барак Обама покидает пост президента США с рейтингом одобрения на уровне 58%, что ниже аналогичного показателя его супруги Мишель — 68% и вице-президента Джо Байдена — 61%.

Результаты опроса, проведенного с 4 по 8 января, опубликовал институт общественного мнения Gallup. Социологи утверждают, что за последние месяцы популярность Обамы лишь немного снизилась, хотя до этого был зафиксирован рост — после ноябрьских президентских выборов рейтинг вырос до 62%.

По данным Gallup, в среднем рейтинг одобрения деятельности Обамы в течение восьми лет за два президентских срока составил 53%. На пике популярности он находился в самом начале срока, и при первой инаугурации его рейтинг доходил до 78%.

Авторы исследования также отмечают, что Обаме удалось обойти своего предшественника Джорджа Буша — младшего, которого в последние дни пребывания на посту главы государства поддерживали лишь 40% граждан США, и демократа Билла Клинтона — он уступил Обаме один процент. Но никто из них не смог побить результат Джорджа Буша — старшего — в январе 1993 года высшие оценки ему дали 62% опрошенных.

Дональд Трамп вступит в должность президента США 20 января.

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