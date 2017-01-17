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  • 17.01, 08:22
В Киргизии возобновлены поисковые работы на месте катастрофы Boeing 747. Киргизия, МАК, Турция, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Киргизии возобновлены поисковые работы на месте катастрофы Boeing 747

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В Киргизии возобновлены поисковые работы на месте катастрофы Boeing 747

В Киргизии возобновлены поисковые работы на месте катастрофы Boeing 747

    Сегодня в Бишкеке начнут работать представители специальной комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), прибывшие в столицу Киргизии для расследования авиакатастрофы Boeing 747.

    Сообщение правительственного штаба Киргизии по расследованию причин авиакатастрофы: «Поисковые работы будут продолжены сегодня. Мы ждем прибытия специалистов Международного авиационного комитета с тем, чтобы начать осмотр места, где находятся крупные части развалившего самолета, это хвостовая часть и фюзеляж».

    Специалисты спецкомиссии Межгосударственного авиационного комитета помогут установить причины авиакатастрофы, которая унесла жизни 37 человек. Большинство из них погибли в своих домах. У людей не было шанса спастись.

    С самого начала говорилось о сильном тумане, позже появились версии ошибки пилотирования и технической неисправности. Турецкая компания, которой принадлежал разбившийся транспортный Boeing, уже заявила, что «технические проблемы не могли привести к катастрофе».

    Напомним, рано утром в понедельник, 16 декабря, при заходе на посадку, грузовой Boeing 747 рухнул на поселок, расположенный в полутора километрах от аэропорта. У спящих людей не было шансов спастись.

    По информации киргизского Минздрава, опознаны тела тридцати двух погибших. Сегодня в Киргизии объявлен день траура.

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