В Киргизии возобновлены поисковые работы на месте катастрофы Boeing 747

Сегодня в Бишкеке начнут работать представители специальной комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК), прибывшие в столицу Киргизии для расследования авиакатастрофы Boeing 747.
Специалисты спецкомиссии Межгосударственного авиационного комитета помогут установить причины авиакатастрофы, которая унесла жизни 37 человек. Большинство из них погибли в своих домах. У людей не было шанса спастись.
С самого начала говорилось о сильном тумане, позже появились версии ошибки пилотирования и технической неисправности. Турецкая компания, которой принадлежал разбившийся транспортный Boeing, уже заявила, что «технические проблемы не могли привести к катастрофе».
Напомним, рано утром в понедельник, 16 декабря, при заходе на посадку, грузовой Boeing 747 рухнул на поселок, расположенный в полутора километрах от аэропорта. У спящих людей не было шансов спастись.
По информации киргизского Минздрава, опознаны тела тридцати двух погибших. Сегодня в Киргизии объявлен день траура.
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