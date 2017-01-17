Вспышка желтой лихорадки в Бразилии может быть причиной смерти 48 человек

В Минздраве Бразилии проверяют информацию о том, что число жертв эпидемии желтой лихорадки возросло до 48 человек.Globo, причина смерти пациентов, предположительно скончавшихся от желтой лихорадки, будет установлена в течение ближайших 20–30 дней после проведения тщательных анализов. Ранее местные власти сообщали о 30 погибших.
Общее число заболевших, у которых бразильские врачи выявили симптомы желтой лихорадки, составляет 152 человека. В связи с этим в бразильском штате Минас-Жерайс 13 января введен режим чрезвычайного положения. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в ситуация сложилась в городе Ладаинья, где, как предполагается, от этой болезни скончались 29 человек.
Желтая лихорадка относится к особо опасным инфекциям с высоким процентом летальных исходов. Переносчиками заболевания являются комары. Болезнь сопровождается высокой температурой, желтухой, кровотечениями в полости рта, желудка и кишечника, приводит к острой почечной или печеночной недостаточности.
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