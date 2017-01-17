Адвокат
Адвокат 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.01, 05:20

Вспышка желтой лихорадки в Бразилии может быть причиной смерти 48 человек

комментировать

Вспышка желтой лихорадки в Бразилии может быть причиной смерти 48 человек

Вспышка желтой лихорадки в Бразилии может быть причиной смерти 48 человек

В Минздраве Бразилии проверяют информацию о том, что число жертв эпидемии желтой лихорадки возросло до 48 человек.

Как сообщает Globo, причина смерти пациентов, предположительно скончавшихся от желтой лихорадки, будет установлена в течение ближайших 20–30 дней после проведения тщательных анализов. Ранее местные власти сообщали о 30 погибших.

Общее число заболевших, у которых бразильские врачи выявили симптомы желтой лихорадки, составляет 152 человека. В связи с этим в бразильском штате Минас-Жерайс 13 января введен режим чрезвычайного положения. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в ситуация сложилась в городе Ладаинья, где, как предполагается, от этой болезни скончались 29 человек.

Желтая лихорадка относится к особо опасным инфекциям с высоким процентом летальных исходов. Переносчиками заболевания являются комары. Болезнь сопровождается высокой температурой, желтухой, кровотечениями в полости рта, желудка и кишечника, приводит к острой почечной или печеночной недостаточности.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru