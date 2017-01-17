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  • 17.01, 03:49
Журналисты НТВ побывали в бразильской деревне русских старообрядцев. Бразилия, религия, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Журналисты НТВ побывали в бразильской деревне русских старообрядцев

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Журналисты НТВ побывали в бразильской деревне русских старообрядцев

Журналисты НТВ побывали в бразильской деревне русских старообрядцев

Журналисты НТВ побывали в бразильской деревне русских старообрядцев

    Одна из самых необычных деревень затеряна в бразильских лесах, но все ее жители носят русские имена. В далекой Латинской Америке ее обитатели живут так, как жила российская глубинка еще до революции. Кто же эти люди, так бережно хранящие русские старообрядческие традиции в южноамериканских тропиках? Почему они не очень-то рады гостям и сделали исключение только для программы «Итоги дня»?

    Каким образом староверы попали в Бразилию и что они знают о современной России, курсе рубля и парламентских выборах узнала корреспондент Наталья Ледовская.

    Их бабушки и дедушки бежали из России в 1930-е годы. У них свой крутой маршрут: от голода и раскулачивания — в Китай, а когда строительство коммунизма и колхозы добрались и до Поднебесной, уехали еще дальше. Так посреди бескрайнего бразильского леса выросла русская деревня, как здесь говорят: колония.

    Александр Санаров: «Кукурузу, бобы, фасоль выращиваем, арбузы тоже».

    Они живут тем же, чем век назад жили их деды — землей. Пусть она теперь и бразильская, но Петра, Александра или Агафью здесь никто уже не назовет «понаехавшими».

    У колонии Санта-Круз теперь и официально есть второе название: Colonia dos Russos — «Русская колония». Это же не просто точка на географической карте, это целый мир, каким-то чудом сохранившийся в современной Бразилии. И часть России, которой больше нет. Их сарафаны и расшитые цветные рубашки в современной российской деревне теперь назвали бы маскарадом, а здесь иначе и во двор не выйдешь.

    Родной язык эмигранты обычно теряют уже к третьему поколению, а у них и правнуки, и праправнуки говорят на русском. Пусть и устаревшем, и диалектном.

    Гости у них обычно свои, русские из соседских деревень. Староверы неохотно пускают в дом чужаков, да еще и с видеокамерой. Они и телевизор-то не смотрят. И, кажется, эта закрытость и помогает им сохранить себя. Русских староверов в округе, правда, становится все меньше: уезжают в Боливию — там аренда земли дешевле, переселяются на Аляску — там денег больше.

    Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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