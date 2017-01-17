Российские эксперты рассказали о правилах жилой застройки вблизи аэропортов

Увести падающий самолет от жилых домов удается далеко не всегда. На принятие решений у экипажа порой даже не минуты, а секунды не остается: нештатная ситуация развивается молниеносно. И статистика падений самолетов на жилые районы это лишь подтверждает.
Декабрь 1997 года. В Иркутске разбился военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан». Через 25 секунд после взлета у борта поочередно отказали три из четырех двигателей, и лайнер рухнул на землю, зацепив несколько многоэтажек и детский дом. Погибли 72 человека, лишь 23 из них находились на борту самолета.
Ноябрь 2001, США. Аэробус A300, следовавший из Нью-Йорка в Санто-Доминго, вскоре после взлета потерял хвостовой стабилизатор и упал на жилые дома. Погибли 270 человек.
Июнь 2015. В Индонезии на острове Суматра разбился военно-транспортный самолет Hercules. Он упал на несколько домов. Трагедия унесла жизни 143 человек, 22 из них погибли на земле. Причиной катастрофы стали неполадки с двигателем.
Летом 2015 года пятиместный легкомоторный самолет упал на жилой квартал в Японии. Загорелись пять домов. Погибли 3 человека. Большего числа жертв удалось избежать лишь благодаря тому, что катастрофа произошла в разгар рабочего дня, и дома в момент авиакатастрофы никого не было.
После трагедии в Киргизии многие обратили внимание на то, что дачный поселок, на который упал турецкий транспортный самолет, находится слишком близко к аэродрому. От взлетно-посадочной полосы до домов всего 1,5 километра. Эксперты рассказали об особенностях правил застройки, принятых в России и о том, где эти правила не соблюдаются.
Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «АвиаПорт»: «Например, в Саратовской области транспортная прокуратура обратилась в суд. Суд принял решение о демонтаже высотных зданий, которые закрывали обзор радиолокационных станций, задействованных в управлении движения воздушным транспортом рядом с аэропортом. Правда, позже было принято компромиссное решение, и здания не сносились».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Напомним, в понедельник грузовой Boeing 747 разбился около 4 часов утра недалеко от аэропорта Манас под Бишкеком. Транспортный самолет пролетел взлетно-посадочную полосу и рухнул на дачный поселок в районе аэропорта. Погибли не менее 32 человек, включая экипаж самолета. Разрушено около 32 домов. В Киргизии объявлен национальный траур.
Фото с места крушения турецкого Boeing, который разбился под Бишкеком и унес жизни как минимум 40 человек.Опубликовано НТВ 16 января 2017 г.
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