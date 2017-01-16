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  • 17.01, 00:48

Луис Адриано будет играть за московский «Спартак»

2 комментария
  • Фото Reuters © 2017, Giampiero Sposito
Луис Адриано будет играть за московский «Спартак»

Луис Адриано будет играть за московский «Спартак»

Луис Адриано будет играть за московский «Спартак»
  • Фото Reuters © 2017, Giampiero Sposito

    • Бразильский форвард Луис Адриано подписал долгосрочный контракт с московским «Спартаком».

    Сообщение пресс-службы ФК «Спартак»: «„Спартак“ и „Милан“ заключили трансферный контракт о переходе в нашу команду бразильского нападающего Луиса Адриано. Сегодня Луис Адриано подписал долгосрочный контракт с красно-белыми. Он вступает в силу 25 января 2017 года».

    Как сообщается на сайте московского футбольного клуба, контракт рассчитан на 3,5 года. После подписания документов Адриано отправился на «Открытие Арену», где для него провели экскурсию, рассказывающую об истории «Спартака».

    Луис Адриано, футболист: «Искренне рад переходу в „Спартак“. Постараюсь с честью носить красно-белую футболку. Надеюсь забить как можно больше голов и выиграть с командой чемпионство».

    Адриано с 2015 года выступал за итальянский «Милан». В текущем сезоне он провел за клуб 7 матчей, не отметившись результативными действиями.

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