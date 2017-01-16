Луис Адриано будет играть за московский «Спартак»

Бразильский форвард Луис Адриано подписал долгосрочный контракт с московским «Спартаком».
Как сообщается на сайте московского футбольного клуба, контракт рассчитан на 3,5 года. После подписания документов Адриано отправился на «Открытие Арену», где для него провели экскурсию, рассказывающую об истории «Спартака».
Луис Адриано, футболист: «Искренне рад переходу в „Спартак“. Постараюсь с честью носить красно-белую футболку. Надеюсь забить как можно больше голов и выиграть с командой чемпионство».
Адриано с 2015 года выступал за итальянский «Милан». В текущем сезоне он провел за клуб 7 матчей, не отметившись результативными действиями.
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