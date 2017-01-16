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  • 16.01, 23:16

ФБР арестовало вдову Матина, устроившего бойню в ночном клубе Орландо

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ФБР арестовало вдову Матина, устроившего бойню в ночном клубе Орландо

ФБР арестовало вдову Матина, устроившего бойню в ночном клубе Орландо

В Федеральном бюро расследований США подтвердили информацию об аресте вдовы человека, устроившего в Орландо самую кровавую бойню во всей новейшей истории США.

Как сообщает The New York Times, сотрудники ФБР задержали в Калифорнии женщину по имени Нур Сальман, вдову американца афганского происхождения Омара Матина, который устроил бойню в ночном клубе Florida Pulse в Орландо в июне 2016 года.

Официальный представитель ФБР США Прентис Дэннер заявил журналистам, что Сальман задержана «в связи с препятствованием расследованию преступления». В прокуратуре штата Калифорния сообщили, что Сальман предстанет перед судом во вторник, но какие именно обвинения ей будут предъявлены, пока не сообщается.

В Орландо 12 июня 2016 года 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин расстрелял из винтовки и пистолета посетителям гей-клуба Florida Pulse. Жертвами стрелка стали 49 человек, еще полсотни получили ранения. Убийца был ликвидирован спецназом при штурме.

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