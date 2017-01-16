ФБР арестовало вдову Матина, устроившего бойню в ночном клубе Орландо

В Федеральном бюро расследований США подтвердили информацию об аресте вдовы человека, устроившего в Орландо самую кровавую бойню во всей новейшей истории США.The New York Times, сотрудники ФБР задержали в Калифорнии женщину по имени Нур Сальман, вдову американца афганского происхождения Омара Матина, который устроил бойню в ночном клубе Florida Pulse в Орландо в июне 2016 года.
Официальный представитель ФБР США Прентис Дэннер заявил журналистам, что Сальман задержана «в связи с препятствованием расследованию преступления». В прокуратуре штата Калифорния сообщили, что Сальман предстанет перед судом во вторник, но какие именно обвинения ей будут предъявлены, пока не сообщается.
В Орландо 12 июня 2016 года 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин расстрелял из винтовки и пистолета посетителям гей-клуба Florida Pulse. Жертвами стрелка стали 49 человек, еще полсотни получили ранения. Убийца был ликвидирован спецназом при штурме.
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