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  • 16.01, 21:45

Сшившего туфли для жены Трампа дизайнера не пустили в США

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Сшившего туфли для жены Трампа дизайнера не пустили в США

Сшившего туфли для жены Трампа дизайнера не пустили в США

Сербский дизайнер Маринко Умицевич, изготовивший туфли для будущей первой леди США, не сможет попасть на церемонию инаугурации Дональда Трампа.

Дизайнер, который работал для Меланьи Трамп, не смог получить американскую визу.

Как рассказал Умицевич, он уже подготовил для торжественной церемонии все необходимое — смокинг, бабочку и даже подарки. Дизайнер хотел подарить Дональду Трампу ночную рубашку с национальным узором, а его супруге — традиционную сербскую обувь.

Кроме того, как сообщает сайт «Комсомольской правды», Умицевич надеялся заключить несколько сделок с дочерью Трампа, у которой есть своя обувная фабрика.

Напомним, церемония инаугурации Дональда Трампа состоится 20 января. При этом торжества планируется начать еще 17 января. Запланировано несколько приемов в честь избранных президента и вице-президента США, а также министров формируемой администрации.

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