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  • 16.01, 21:45

Киев подал иск против России в Международный суд ООН

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Киев подал иск против России в Международный суд ООН

Киев подал иск против России в Международный суд ООН

Украина подала иск в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Киев обвиняет Москву в «финансировании терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям», а также в дискриминации нероссийских общин в Крыму.

Поручение подать иск в Международный суд ООН дал украинскому МИДу Пётр Порошенко.

После киевского госпереворота в 2014 году в отношениях Москвы и Киева наступил кризис — из-за возвращения Крыма в состав России, а также из-за вооруженного конфликта в Донбассе, где не признавшие новую власть самопровозглашенные республики заявили о независимости от Украины.


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