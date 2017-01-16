Киев подал иск против России в Международный суд ООН

Украина подала иск в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
Поручение подать иск в Международный суд ООН дал украинскому МИДу Пётр Порошенко.
После киевского госпереворота в 2014 году в отношениях Москвы и Киева наступил кризис — из-за возвращения Крыма в состав России, а также из-за вооруженного конфликта в Донбассе, где не признавшие новую власть самопровозглашенные республики заявили о независимости от Украины.
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