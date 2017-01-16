Вдоль фасада Михайловского театра рисуют мультфильм

Петербургский художник Андрей Оленев продолжает роспись ограждения, расположенного рядом с Михайловским театром на время проведения реставрационных работ.Строительный забор вокруг Михайловского театра продолжает превращаться в произведение искусства. Художник Андрей Оленев трудится над новой уличной картиной, которую через несколько дней можно будет увидеть на ограждении вдоль Инженерной улицы.
По словам мастера, прохожие, двигаясь от канала Грибоедова в сторону площади Искусств, смогут увидеть небольшой мультфильм. Несмотря на то, что техническая часть этого произведения продумывалась довольно долго, сюжет иногда возникает в процессе рисования.
Роспись на строительном заборе состоит из трех самостоятельных частей. Некоторые фрагменты напоминают оконные проемы, через которые, по замыслу автора, можно заглянуть внутрь и подсмотреть какой-нибудь из театральных секретов.
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