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  • 16.01, 21:45
Вдоль фасада Михайловского театра рисуют мультфильм. Санкт-Петербург, живопись и художники, строительство, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Вдоль фасада Михайловского театра рисуют мультфильм

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Вдоль фасада Михайловского театра рисуют мультфильм

Вдоль фасада Михайловского театра рисуют мультфильм

Вдоль фасада Михайловского театра рисуют мультфильм

    Петербургский художник Андрей Оленев продолжает роспись ограждения, расположенного рядом с Михайловским театром на время проведения реставрационных работ.

    Строительный забор вокруг Михайловского театра продолжает превращаться в произведение искусства. Художник Андрей Оленев трудится над новой уличной картиной, которую через несколько дней можно будет увидеть на ограждении вдоль Инженерной улицы.

    По словам мастера, прохожие, двигаясь от канала Грибоедова в сторону площади Искусств, смогут увидеть небольшой мультфильм. Несмотря на то, что техническая часть этого произведения продумывалась довольно долго, сюжет иногда возникает в процессе рисования.

    Роспись на строительном заборе состоит из трех самостоятельных частей. Некоторые фрагменты напоминают оконные проемы, через которые, по замыслу автора, можно заглянуть внутрь и подсмотреть какой-нибудь из театральных секретов.

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