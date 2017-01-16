Из детской больницы в Петербурге бесследно исчезла пациентка

Следственный комитет просит петербуржцев помочь в поисках пропавшей
16-летней школьницы.
Но накануне хирургического вмешательства она под предлогом пойти в магазин ушла из стационара, расположенного на улице Комсомола. Исчезновение пациентки обнаружил при обходе медбрат и сообщил в полицию. По факту пропажи школьницы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Следователи просят всех, кто располагает какими-либо сведениями о возможном местонахождении Виктории Конецкой, обращаться по телефонам: (812) 570- 66–71,
Комментарии