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  • 16.01, 21:45
Из детской больницы в Петербурге бесследно исчезла пациентка. Ленинградская область, Санкт-Петербург, больницы, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Из детской больницы в Петербурге бесследно исчезла пациентка

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Из детской больницы в Петербурге бесследно исчезла пациентка

Из детской больницы в Петербурге бесследно исчезла пациентка

Из детской больницы в Петербурге бесследно исчезла пациентка

    Следственный комитет просит петербуржцев помочь в поисках пропавшей 16-летней школьницы.

    Жительница поселка Шугозеро Тихвинского района Ленинградской области Виктория Конецкая в декабре находилась в Петербурге, в областной детской больнице. Девочку готовили к операции на ноге, у нее были повреждены связки.

    Но накануне хирургического вмешательства она под предлогом пойти в магазин ушла из стационара, расположенного на улице Комсомола. Исчезновение пациентки обнаружил при обходе медбрат и сообщил в полицию. По факту пропажи школьницы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

    Следователи просят всех, кто располагает какими-либо сведениями о возможном местонахождении Виктории Конецкой, обращаться по телефонам: (812) 570- 66–71, 591–62-64 или 02.

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