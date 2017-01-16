Жителям Никольского стало плохо от одоранта

Запах газа всполошил сегодня жителей Никольского в Тосненском районе Ленобласти. Вещество, вызвавшее стойкое амбре, определили, а его источник нет.
Никаких объявлений аварийные службы не делали. Люди следовали советам, которые помнили с уроков ОБЖ, и тем, что давала скорая: закрывали окна, пили воду.
Мария Маслова, жительница г. Никольское: «У моей пятилетней дочки началась рвота, ее шатало. Мы вызвали скорую, но она до сих пор не доехала».
Специфический запах стоял в микрорайоне Первомайское. В той части поселения, где располагается здание администрации, пахло несильно. Но чиновники оперативно отреагировали на жалобы жителей. Воздух проверила передвижная лаборатория, и выяснилось, что пахнет одорантом.
Александр Смирнов, заместитель главы администрации г. Никольское: «Это вещество, которое придает газу специфический запах. Такие вещества настолько стойкие, что нужно совсем немного их количества, для того чтобы создался громадный эффект».
Что же случилось утром в Никольском, в администрации поселения до сих пор не знают. К поиску источника запаха подключились все службы. Но утечки газа не нашли. Правда, поиски продолжаются, хотя запаха в городе уже нет, сообщает корреспондент НТВ Дарья Криволапова.
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