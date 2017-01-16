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  • 16.01, 21:45
Жителям Никольского стало плохо от одоранта. Ленинградская область, газ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жителям Никольского стало плохо от одоранта

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Жителям Никольского стало плохо от одоранта

Жителям Никольского стало плохо от одоранта

Жителям Никольского стало плохо от одоранта

    Запах газа всполошил сегодня жителей Никольского в Тосненском районе Ленобласти. Вещество, вызвавшее стойкое амбре, определили, а его источник нет.

    Сотрудники МЧС проводят проверку по многочисленным жалобам жителей города Никольское Ленинградской области. Днем из-за едкого запаха газа в срочном порядке эвакуировали местную школу и детский сад. Концентрация удушливого вещества в воздухе была настолько велика, что многим, в том числе и детям, становилось плохо.

    Никаких объявлений аварийные службы не делали. Люди следовали советам, которые помнили с уроков ОБЖ, и тем, что давала скорая: закрывали окна, пили воду.

    Мария Маслова, жительница г. Никольское: «У моей пятилетней дочки началась рвота, ее шатало. Мы вызвали скорую, но она до сих пор не доехала».

    Специфический запах стоял в микрорайоне Первомайское. В той части поселения, где располагается здание администрации, пахло несильно. Но чиновники оперативно отреагировали на жалобы жителей. Воздух проверила передвижная лаборатория, и выяснилось, что пахнет одорантом.

    Александр Смирнов, заместитель главы администрации г. Никольское: «Это вещество, которое придает газу специфический запах. Такие вещества настолько стойкие, что нужно совсем немного их количества, для того чтобы создался громадный эффект».

    Что же случилось утром в Никольском, в администрации поселения до сих пор не знают. К поиску источника запаха подключились все службы. Но утечки газа не нашли. Правда, поиски продолжаются, хотя запаха в городе уже нет, сообщает корреспондент НТВ Дарья Криволапова.

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