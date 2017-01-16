Министр предупредил украинцев о шоковой пенсионной реформе

Министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что граждан страны ждет шоковая пенсионная реформа.повышении тарифов на коммунальные услуги. Однако, заявил Рева на встрече с постпредом Международного валютного фонда (МВФ) Жеромом Ваше, такая мера необходима.
В частности, с помощью реформы украинские власти намерены сделать Пенсионный фонд бездефицитным к 2024 году.
Как отмечает УНИАН, изначально новость о шоковой реформе была опубликована на официальном правительственном портале, однако позднее это сообщение пропало.
Проект реформы предусматривает отмену всех льгот, пересмотр пенсий по инвалидности, а также изменения в категории пенсионеров, вышедших на пенсию по выслуге лет. В ней останутся только военные, при этом взнос из их зарплат увеличится вдвое.
Отметим, что проведение на Украине пенсионной реформы является одним из ключевых требований МВФ для предоставления Киеву очередного транша.
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