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  • 16.01, 21:45

Министр предупредил украинцев о шоковой пенсионной реформе

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Министр предупредил украинцев о шоковой пенсионной реформе

Министр предупредил украинцев о шоковой пенсионной реформе

Министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что граждан страны ждет шоковая пенсионная реформа.

Глава Минсоцполитики отметил, что принятие закона о реформе пенсионной системы может вызвать у украинцев шок, сравнимый с тем, что они пережили при повышении тарифов на коммунальные услуги. Однако, заявил Рева на встрече с постпредом Международного валютного фонда (МВФ) Жеромом Ваше, такая мера необходима.

В частности, с помощью реформы украинские власти намерены сделать Пенсионный фонд бездефицитным к 2024 году.

Как отмечает УНИАН, изначально новость о шоковой реформе была опубликована на официальном правительственном портале, однако позднее это сообщение пропало.

Проект реформы предусматривает отмену всех льгот, пересмотр пенсий по инвалидности, а также изменения в категории пенсионеров, вышедших на пенсию по выслуге лет. В ней останутся только военные, при этом взнос из их зарплат увеличится вдвое.

Отметим, что проведение на Украине пенсионной реформы является одним из ключевых требований МВФ для предоставления Киеву очередного транша.

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