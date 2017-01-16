Белорусских бобров пустят на колбасу

Министерство лесного хозяйства Белоруссии намерено наладить в стране производство тушенки и колбасы из бобров.
Раньше охотники могли использовать добытого зверя только в личных целях. Теперь на основании разработанных технических условий туша бобра может идти и на переработку. Из нее, говорят специалисты, могут делать и колбасу, и тушенку. К выпуску этих продуктов, сообщили в Минлесхозе, уже проявили интерес многие мясокомбинаты. Однако для того, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, необходимо решить вопросы с ветеринарной службой.
В ведомстве не смогли сказать, когда точно на прилавках магазинов появится бобровая колбаса и тушенка. Не исключено, что полакомиться этими продуктами можно будет к концу года, передает tut.by.
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