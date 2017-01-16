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  • 16.01, 21:45

Белорусских бобров пустят на колбасу

4 комментария
Белорусских бобров пустят на колбасу

Белорусских бобров пустят на колбасу

Белорусских бобров пустят на колбасу
  • Фото: Бобер Нидябро /vk.com

    • Министерство лесного хозяйства Белоруссии намерено наладить в стране производство тушенки и колбасы из бобров.

    В Минлесхозе отметили, что раньше бобра использовали для заготовки меха, однако мода изменилась, и сейчас шкуры этого грызуна неактуальны. Однако исследователи выяснили, что мясо бобра не только вкусно, но и полезно. В мышечной ткани животного много белка, селен и даже витамин С. А по количеству фосфора бобер превосходит говядину, свинину и приближается к кролику. Железа же в нем почти вдвое больше, чем в других видах мяса. Кроме того, низкое содержание жира делает бобра пригодным для диетического питания.

    Раньше охотники могли использовать добытого зверя только в личных целях. Теперь на основании разработанных технических условий туша бобра может идти и на переработку. Из нее, говорят специалисты, могут делать и колбасу, и тушенку. К выпуску этих продуктов, сообщили в Минлесхозе, уже проявили интерес многие мясокомбинаты. Однако для того, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, необходимо решить вопросы с ветеринарной службой.

    В ведомстве не смогли сказать, когда точно на прилавках магазинов появится бобровая колбаса и тушенка. Не исключено, что полакомиться этими продуктами можно будет к концу года, передает tut.by.

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