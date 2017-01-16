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  • 16.01, 20:14

В Чечне отказавшийся доносить на знакомого мужчина может сесть в тюрьму

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В Чечне отказавшийся доносить на знакомого мужчина может сесть в тюрьму

В Чечне отказавшийся доносить на знакомого мужчина может сесть в тюрьму

Следователи в Чечне возбудили первое уголовное дело по статье из «пакета Яровой» в отношении Асхаба Хизриева, который не сообщил в правоохранительные органы о планах знакомого уехать на войну в Сирию.

По версии следствия, Асхаб Хизриев, обладая достоверной информацией о приготовлении своего знакомого Фарида Сафина к участию в деятельности террористической организации в Сирии, не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Сафина задержали полицейские при попытке уехать в Сирию. А Хизриеву теперь грозит год лишения свободы, передает РИА Новости.

Прокуратура Чеченской Республики: «Прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по статье „Несообщение о преступлении“ в отношении Хизриева. Расследование уголовного дела прокуратура взяла на контроль».

Статья «Несообщение о преступлении» с июля 2016 года снова входит в Уголовный кодек РФ в составе так называемого «пакета Яровой» — ряда антитеррористических законов, ужесточающих наказания за терроризм и экстремизм.

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