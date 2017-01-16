В домах жителей Алеппо саперы нашли заминированные детские игрушки

Крупнейший город Сирии Алеппо постепенно возвращается к нормальной жизни. И в этом большая заслуга российских саперов.
Мины-ловушки боевики расставляли не только в расчете на невнимательность саперов, но и на детскую любознательность. Заряды террористы вшивали даже в игрушки.
Роман Пудовкин, командир отряда саперов международного противоминного центра ВС РФ: «При поднятии этой игрушки выдергивается кольцо и срабатывает весь заряд. Люди возвращаются в дома, начинают уборку, дети начинают брать игрушки и происходит подрыв».
В старом городе боевики активно вели раскопки. Но отнюдь не археологические. Рыли тоннели для скрытного минирования домов и дорог. Так, под центральной улицей заложены с десяток фугасов, самодельных взрывных устройств из баллонов, наполненных взрывчаткой. Их планировали подорвать в тот момент, когда по дороге пойдет бронетехника правительственной армии.
Всего за время работы в Алеппо российские саперы обезвредили больше 24 тысяч взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов.
Игорь Михайлик, начальник международного противоминного центра ВС РФ: «Сапер — профессия интернациональная. Мы бы хотели видеть рядом с собой саперов не только Российской Федерации, но и других стран, которые окажут нам помощь, и в первую очередь САР, в разминировании территории не только города Алеппо, но и всей САР».
Вскоре по приказу министра обороны России Сергея Шойгу в Алеппо будет открыт центр по подготовке саперов. Сирийские специалисты-взрывотехники смогут продолжить работу по разминированию, опираясь на опыт своих российских коллег.
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