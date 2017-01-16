В домах жителей Алеппо саперы нашли заминированные детские игрушки

Крупнейший город Сирии Алеппо постепенно возвращается к нормальной жизни. И в этом большая заслуга российских саперов.

Двигаться по узким улочкам старого Алеппо саперам приходится крайне осторожно. Едва ли не на каждом шагу сюрпризы, оставленные боевиками. То противопехотные мины на растяжке на уровне головы, то гранаты под ногами. Чтобы уничтожить боеприпас на месте, и при этом свести к минимуму последствия подрыва, гранату обкладывают мешками с песком. При этом за час работы саперы продвигаются всего на сотню метров. Застройка в старой части города очень плотная, а осматривать и разминировать приходится каждый дом и подвал.Мины-ловушки боевики расставляли не только в расчете на невнимательность саперов, но и на детскую любознательность. Заряды террористы вшивали даже в игрушки., командир отряда саперов международного противоминного центра ВС РФ: «При поднятии этой игрушки выдергивается кольцо и срабатывает весь заряд. Люди возвращаются в дома, начинают уборку, дети начинают брать игрушки и происходит подрыв».В старом городе боевики активно вели раскопки. Но отнюдь не археологические. Рыли тоннели для скрытного минирования домов и дорог. Так, под центральной улицей заложены с десяток фугасов, самодельных взрывных устройств из баллонов, наполненных взрывчаткой. Их планировали подорвать в тот момент, когда по дороге пойдет бронетехника правительственной армии.Всего за время работы в Алеппо российские саперы обезвредили больше 24 тысяч взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов., начальник международного противоминного центра ВС РФ: «Сапер — профессия интернациональная. Мы бы хотели видеть рядом с собой саперов не только Российской Федерации, но и других стран, которые окажут нам помощь, и в первую очередь САР, в разминировании территории не только города Алеппо, но и всей САР».Вскоре по приказу министра обороны России Сергея Шойгу в Алеппо будет открыт центр по подготовке саперов. Сирийские специалисты-взрывотехники смогут продолжить работу по разминированию, опираясь на опыт своих российских коллег.