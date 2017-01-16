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  • 16.01, 20:15
Знаменитый журналист Вудворд назвал досье на Трампа «мусором». журналистика, компромат, скандалы, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Знаменитый журналист Вудворд назвал досье на Трампа «мусором»

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Знаменитый журналист Вудворд назвал досье на Трампа «мусором»

Знаменитый журналист Вудворд назвал досье на Трампа «мусором»

    Дональд Трамп, поставивший в укор спецслужбам США утечку в СМИ непроверенного доклада о собранном на него компромате, получил поддержку от известнейшего американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Боба Вудворда.

    В интервью Fox News Вудворд, прославившийся расследованием Уотергейтского скандала, назвал досье на Трампа «мусором».

    Многие издания в США поспешили сообщить, что компрометирующие сведения собирала Москва, но потом выяснилось, что этим занималась частная фирма на деньги соперников Трампа по избирательной кампании.

    Вудворд заявил, что руководители разведки не имели права предоставлять администрации подобные документы и должны извиниться за свою ошибку, как и американская пресса, растиражировавшая фальшивку.

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