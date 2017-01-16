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  • 16.01, 20:14

Стрелявших из автомата в Москве мужчин обвинили в хулиганстве

1 комментарий
  • Фото РИА Новости, Евгений Биятов
Стрелявших из автомата в Москве мужчин обвинили в хулиганстве

Стрелявших из автомата в Москве мужчин обвинили в хулиганстве

Стрелявших из автомата в Москве мужчин обвинили в хулиганстве
  • Фото РИА Новости, Евгений Биятов

    • Исламу Муртазалиеву и Омару Омарову, которые проходят до делу о стрельбе из автомата в центре столицы, предъявили обвинение в хулиганстве.

    Установлено, что один из обвиняемых сделал несколько выстрелов из автоматического оружия. Второй же снимал все происходящее на камеру, передает ТАСС.

    Напомним, в начале января в соцсетях появилось видео со стрельбой из автомата в центре Москвы. Были установлены и задержаны уроженцы Махачкалы Омар Омаров и Ислам Муртазалиев, которые приехали в столицу на заработки. На допросе один из мужчин признался, что открыл стрельбу, чтобы развлечься в новогоднюю ночь.

    Теперь обвиняемым грозит штраф в размере до 1 млн рублей или до 7 лет лишения свободы. Суд арестовал обвиняемых до 6 марта.

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