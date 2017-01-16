Стрелявших из автомата в Москве мужчин обвинили в хулиганстве

Исламу Муртазалиеву и Омару Омарову, которые проходят до делу о стрельбе из автомата в центре столицы, предъявили обвинение в хулиганстве.ТАСС.
стрельбой из автомата в центре Москвы. Были установлены и задержаны уроженцы Махачкалы Омар Омаров и Ислам Муртазалиев, которые приехали в столицу на заработки. На допросе один из мужчин признался, что открыл стрельбу, чтобы развлечься в новогоднюю ночь.
Теперь обвиняемым грозит штраф в размере до 1 млн рублей или до 7 лет лишения свободы. Суд арестовал обвиняемых до 6 марта.
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