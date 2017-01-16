Захарова обвинила США в попытке развязать новую холодную войну

США пытаются навязать России конфронтационную модель отношений, схожую с той, которая была во времена холодной войны. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с наращиванием группировки вооруженных сил США в Европе.сайте ведомства.
Американцы активно инвестируют в развитие военной инфраструктуры и потенциалов быстрого развертывания крупных войсковых соединений вблизи российских границ. При этом СМИ и блогеры продвигают тезис, будто бы размещение американских войск в Европе не играет никакой особой роли в военном плане. Все свои военные развертывания на территории европейских государств в Пентагоне лукаво называют «ротационными», т. е. непостоянными, подчеркивает Захарова.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Вместе с тем так называемые „непрерывные ротации“ сами же планируют таким образом, что находящиеся на дежурстве подразделения не будут покидать мест временного размещения до прибытия их сменщиков. Речь идет о долгосрочном размещении американских сил и средств в Европе, которое едва ли можно назвать исключительно оборонительным».
перебросили в Польшу бронетанковую бригаду — это порядка 4 тысяч военнослужащих и 2,5 тысячи единиц военной техники. До конца января на норвежской базе в Вэрнесе будет дислоцировано 300 морпехов США. В феврале Пентагон планирует перебросить в Норвегию и военную технику.
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