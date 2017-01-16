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  • 16.01, 20:14

Захарова обвинила США в попытке развязать новую холодную войну

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Захарова обвинила США в попытке развязать новую холодную войну

Захарова обвинила США в попытке развязать новую холодную войну

США пытаются навязать России конфронтационную модель отношений, схожую с той, которая была во времена холодной войны. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с наращиванием группировки вооруженных сил США в Европе.

Фактически в Вашингтоне инициируют новую гонку вооружений, пытаются навязать конфронтационную модель отношений, заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Текст сообщения опубликован на сайте ведомства.

Американцы активно инвестируют в развитие военной инфраструктуры и потенциалов быстрого развертывания крупных войсковых соединений вблизи российских границ. При этом СМИ и блогеры продвигают тезис, будто бы размещение американских войск в Европе не играет никакой особой роли в военном плане. Все свои военные развертывания на территории европейских государств в Пентагоне лукаво называют «ротационными», т. е. непостоянными, подчеркивает Захарова.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Вместе с тем так называемые „непрерывные ротации“ сами же планируют таким образом, что находящиеся на дежурстве подразделения не будут покидать мест временного размещения до прибытия их сменщиков. Речь идет о долгосрочном размещении американских сил и средств в Европе, которое едва ли можно назвать исключительно оборонительным».

В МИД РФ напомнили, что в начале этого года американцы перебросили в Польшу бронетанковую бригаду — это порядка 4 тысяч военнослужащих и 2,5 тысячи единиц военной техники. До конца января на норвежской базе в Вэрнесе будет дислоцировано 300 морпехов США. В феврале Пентагон планирует перебросить в Норвегию и военную технику.

В марта США развернут в Германии авиационную бригаду из 1,8 тысяч военнослужащих с боевыми и транспортными вертолетами. Часть авиатехники будет размещена на объектах в Польше, Латвии, Румынии. С апреля в Польше начнет базироваться тактическая группа из 1,2 тысяч человек, включая 20 танков, до 100 боевых бронированных машин, более 50 единиц полевой артиллерии и минометов.

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