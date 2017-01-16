Курсанты Можайки прошли торжественным маршем в честь юбилея прославленного вуза

Знаменитая Военно-космическая академия имени Можайского празднует 305-й день рождения.

К юбилею прославленного вуза после ремонта открылось новое общежитие на Пионерской улице. В феврале туда переселят слушатели 3-го курса. После чего останется отреставрировать здания 2-го кадетского корпуса и Императорского топографического училища. Реставрационные работы полностью завершат через два года, сообщили в Минобороны.Сам день основания старейшей военно-инженерной академии России 16 января курсанты встретили дежурно, в рабочей обстановке. О торжествах напоминал лишь утренний марш. Несколько тысяч человек вместе с офицерами под аккомпанемент оркестра прошли сразу в учебные корпуса.Отметим, что конкурс в Можайку в этом году составлял до 20 человек на место. Про себя в вузе скромно говорят: космонавтов не готовят. А вот благодаря чему человек улетает в космос — это по их части.Для можайцев практика всегда была превыше всего. Почти весь рабочий процесс компьютеризирован. Трехмерные ракетоносители кликами мыши можно повернуть, их части, так называемые ступени, отсоединить друг от друга или разложить на детали., начальник кафедры конструкции ракет-носителей и двигателей Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского: «Дело в том, что ракета приходит на космодром в разобранном виде. И задача курсантов, офицеров, которые осуществляют подготовку, а также членов боевого расчета — подготовить ее к пуску, то есть собрать, проверить, испытать и запустить».В Можайске учится около 300 девушек. В основном они — будущие метеорологи или связисты. Офицеры улыбаются: никаких поблажек им нет, только отжимаются вместо подтягивания и автомат на грудь не берут. А образ современной женщины-военнослужащей — это броский макияж и пепельного оттенка волосы. За такое, говорят, не ругают. Главное, чтобы не синего цвета и украшений по минимуму, отмечаетО том, как космические корабли бороздят просторы Мирового океана, здесь рассказывают с перерывами всего на два отпуска. В остальные праздничные дни расписание не меняется. Но баловать молодых инженеров преподаватели считают даже необходимым тактическим маневром.