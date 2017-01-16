Неймар, Месси и Погба названы самыми дорогими футболистами мира

Эксперты Международного центра спортивных исследований (CIES) составили рейтинг самых дорогостоящий футболистов мира.
football-observatory.com, самым дорогостоящим футболистом мира признан нападающий «Барселоны» Неймар. Его трансфер оценивается в 246,8 миллиона евро.
Партнер Неймара по клубу аргентинец Лионель Месси (170,5) занял второе место, а полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба (155,3) оказался на третьей строчке рейтинга.
Португальский форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду, по версии FIFA признанный лучшим футболистом мира по итогам 2016 года и ставший обладателем «Золотого мяча» France Football, занял в рейтинге лишь 7 место (126,5 миллиона евро).
В первую десятку игроков с наибольшей трансферной стоимостью также вошли Антуан Гризманн («Атлетико»), Луис Суарес («Барселона»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Пауло Дибала («Ювентус»), Деле Алли («Тоттенхэм») и Эден Азар («Челси»).
При составлении рейтинга специалисты CIES учитывали статистические показатели футболистов, игровое время, возраст, контракт и ряд других данных.
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