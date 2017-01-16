Паутина-10
Недоступно в Вашей стране
Паутина-10 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.01, 20:14

Неймар, Месси и Погба названы самыми дорогими футболистами мира

комментировать

Неймар, Месси и Погба названы самыми дорогими футболистами мира

Неймар, Месси и Погба названы самыми дорогими футболистами мира

Эксперты Международного центра спортивных исследований (CIES) составили рейтинг самых дорогостоящий футболистов мира.

По данным CIES, опубликованным на портале football-observatory.com, самым дорогостоящим футболистом мира признан нападающий «Барселоны» Неймар. Его трансфер оценивается в 246,8 миллиона евро.

Партнер Неймара по клубу аргентинец Лионель Месси (170,5) занял второе место, а полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба (155,3) оказался на третьей строчке рейтинга.

Португальский форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду, по версии FIFA признанный лучшим футболистом мира по итогам 2016 года и ставший обладателем «Золотого мяча» France Football, занял в рейтинге лишь 7 место (126,5 миллиона евро).

В первую десятку игроков с наибольшей трансферной стоимостью также вошли Антуан Гризманн («Атлетико»), Луис Суарес («Барселона»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Пауло Дибала («Ювентус»), Деле Алли («Тоттенхэм») и Эден Азар («Челси»).

При составлении рейтинга специалисты CIES учитывали статистические показатели футболистов, игровое время, возраст, контракт и ряд других данных.


Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru