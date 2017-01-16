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  • 16.01, 18:44

Вандалы вновь осквернили памятник Воину-освободителю в Вене

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Вандалы вновь осквернили памятник <nobr>Воину-освободителю</nobr> в Вене

Вандалы вновь осквернили памятник Воину-освободителю в Вене

Вандалы вновь осквернили памятник <nobr>Воину-освободителю</nobr> в Вене
  • Фото: @RusBotWien /twitter.com

    • Неизвестные облили краской памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.

    Фасад монумента, который находится на площади Шварценбергплац в Вене, залили темно-красной краской.

    Как сообщили в посольстве РФ в Вене, в МИД Австрии уже направлена нота протеста.



    Надо сказать, что памятник Воину-освободителю не в первый раз становится мишенью вандалов. Так, в феврале 2015 года пьедестал памятника облили черной краской. А 8 мая 2014 года на гранитном кубе перед стелой нарисовали украинский флаг.

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