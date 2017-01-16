Вандалы вновь осквернили памятник Воину-освободителю в Вене

Неизвестные облили краской памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма.
Как сообщили в посольстве РФ в Вене, в МИД Австрии уже направлена нота протеста.
16 января 2017 года осквернён памятник советским Воинам-Освободителям на венской площади #Шварценбергплатц: https://t.co/tlJubIYxPe pic.twitter.com/jbCKW4cMhq— RusBotschaft Wien (@RusBotWien) 16 января 2017 г.
Надо сказать, что памятник Воину-освободителю не в первый раз становится мишенью вандалов. Так, в феврале 2015 года пьедестал памятника облили черной краской. А 8 мая 2014 года на гранитном кубе перед стелой нарисовали украинский флаг.
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