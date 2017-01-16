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  • 16.01, 18:44
Под Вологдой загорелся автобус с детьми, ехавшими на олимпиаду. Вологодская область, автобусы, дети и подростки, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Под Вологдой загорелся автобус с детьми, ехавшими на олимпиаду

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Под Вологдой загорелся автобус с детьми, ехавшими на олимпиаду

Под Вологдой загорелся автобус с детьми, ехавшими на олимпиаду

    Местные СМИ сообщают, что в салоне автобуса находился 21 ребенок. Школьники ехали в Вологду на олимпиаду.

    Как сообщили в МВД области, причина возгорания автобуса пока не установлена. Никаких инцидентов на борту не было, школьников перевозили без нарушений правил: автобус сопровождала машина ГИБДД.

    Всех детей и сопровождающих удалось оперативно эвакуировать, никто не пострадал.

    Видео с горящим автобусом выложили в сеть очевидцы. Видно, как на обочине стоит группа подростков и взрослые. К объятому черным дымом и полыхающему остову машины без окон подъезжают экстренные службы.

    На месте ДТП работают оперативники и пожарные. Учащимся пришлось некоторое время ожидать прибытия другого автобуса, в итоге всех школьников доставили в Вологду на олимпиаду.

    Происшествие случилось около 16 часов на 33-м километре трассы Вологда — Новая Ладога в Вологодском районе. Сгорел автобус марки «Хайгер» 2011 года выпуска вместимостью 35 пассажиров. В мэрии Череповца создана рабочая группа по расследованию причин происшествия, сообщает портал cherinfo.

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