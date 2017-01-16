Под Вологдой загорелся автобус с детьми, ехавшими на олимпиаду

Местные СМИ сообщают, что в салоне автобуса находился 21 ребенок. Школьники ехали в Вологду на олимпиаду.
Всех детей и сопровождающих удалось оперативно эвакуировать, никто не пострадал.
Видео с горящим автобусом выложили в сеть очевидцы. Видно, как на обочине стоит группа подростков и взрослые. К объятому черным дымом и полыхающему остову машины без окон подъезжают экстренные службы.
На месте ДТП работают оперативники и пожарные. Учащимся пришлось некоторое время ожидать прибытия другого автобуса, в итоге всех школьников доставили в Вологду на олимпиаду.
Происшествие случилось около 16 часов на 33-м километре трассы Вологда — Новая Ладога в Вологодском районе. Сгорел автобус марки «Хайгер» 2011 года выпуска вместимостью 35 пассажиров. В мэрии Череповца создана рабочая группа по расследованию причин происшествия, сообщает портал cherinfo.
Комментарии