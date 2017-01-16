Красноборская школа в Ленобласти оперативно отремонтирована после скандала с подрядчиком

Месяц ушел на то, чтобы ликвидировать результаты протечек крыши, к которым привел недоброкачественный ремонт. Всё это время учащимся приходилось ездить за знаниями в поселок Новолисино в 26 километрах от дома.
Репортаж корреспондента НТВ Юлии Олещенко.
Елки у входа в Красноборскую школу без гирлянд, хотя родительское собрание и проводят под старый Новый год. Но в целом настроение у взрослых праздничное. Три учебных класса, в конце года напоминавшие размокший картонный короб, удалось привести в порядок за рекордно короткий срок.
Елена Коробкина, мама учащегося Красноборской средней общеобразовательной школы: «Прямо красота, очень хорошо и быстро! Мы здесь были, когда у нас всё протекло. А теперь просто нет слов!»
Ольга Троицкая, бабушка учащегося Красноборской средней общеобразовательной школы: «Здесь тоже была сильная протечка, леса стояли Главное, что нам оставили школу. Езда на автобусах это так страшно! Каждый день случались аварии. На повороте в Новолисино ребенка отправляешь и переживаешь, пока он не приедет».
Пока красноборские старшеклассники, в первую очередь из выпускных девятых и одиннадцатых, были вынуждены заниматься за 20 километров от дома, бригада строителей устраняла протечки.
Глава Тосненской районной администрации заверил: две недели декабря и десять дней января в авральном режиме позволили выполнить необходимые работы так, чтобы потом не переделывать. Впрочем, это не повод прощать подрядчику роковые ошибки при ремонте кровли.
Владимир Дернов, глава администрации Тосненского района: «Мы сейчас будем находиться в претензионной работе. Еще не факт, что мы за это им заплатим деньги. Поскольку имеется много претензий к качеству работы».
С 1 июня школа официально включена в областную программу реновации. Капитальный ремонт, скорее всего, будет проводить уже новый подрядчик. Полный апгрейд здания с более чем 40-летней историей планируют завершить к 1 сентября.
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