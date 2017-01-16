В регионах России, где пройдут Кубок конфедераций — 2017 и Чемпионат мира по футболу — 2018, будут введены усиленные меры безопасности.официальном портале правовой информации.
В проекте указа отмечается, что в целях реализации усиленных мер безопасности будут определены границы контролируемых и запретных зон. В частности, с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года будут введены запреты на использование летательных аппаратов, включая беспилотные воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее в контролируемых и запретных зонах. Также будут обозначены запретные для плавания районы в акваториях, в пределах которых вводятся усиленные меры безопасности.
Согласно проекту указа, на время проведения соревнований будет ужесточен миграционный контроль: граждане России, прибывшие для временного проживания в городах-участниках турниров, должны будут регистрироваться в течение трех дней, а иностранцы — в течение одного дня.
В города-участники соревнований запретят въезд автобусов, за исключением одобренных пассажирских перевозчиков, а также приостановят перевозку отдыхающих по туристическим и экскурсионно-прогулочным маршрутам на всех видах транспорта. Ростуризму предстоит проинформировать об этих ограничениях туроператоров, турагентов и организации, осуществляющие экскурсионное обслуживание.
В местах проведения турниров будет ограничена продажа алкоголя, а все массовые мероприятия, не связанные с соревнованиями, должны будут заранее согласовываться с МВД и ФСБ.
Напомним, матчи Кубка конфедераций запланированы с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт- Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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