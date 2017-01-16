Путин ограничил зарплаты глав Пенсионного фонда, ФОМС и ФСС

Владимир Путин подписал указ, который привязывает зарплаты глав Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) к среднемесячным зарплатам сотрудников.официальном портале правовой информации, условия оплаты труда руководителей «применяются с учетом предельного уровня соотношения их среднемесячной зарплаты и среднемесячной зарплаты работников этих фондов, определенного правительством».
Правило вступило в силу с 1 января 2017 года.
Ранее правительство установило предельный уровень соотношения зарплат руководства и работников фондов в кратности 1 к 10. Как отмечает «Российская газета», в ФСС средняя зарплата сотрудников в 2015 году составляла 34 тысячи рублей, а председателя фонда — 300 тысяч рублей. Таким образом, соотношение и ранее выдерживалось, хотя законодательство этого и не требовало.
Комментарии