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  • 16.01, 18:44

Отмены и задержки рейсов в столичных аэропортах заинтересовали прокуратуру

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Отмены и задержки рейсов в столичных аэропортах заинтересовали прокуратуру

Отмены и задержки рейсов в столичных аэропортах заинтересовали прокуратуру

После истории с отменами и задержками рейсов в столичных воздушных гаванях, которые объяснялись плохими погодными условиями, у прокурорских работников появились вопросы.

На сайте Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте сообщается, что в связи с задержками и отменами авиарейсов ведомство берет на контроль соблюдение прав пассажиров. Если будут выявлены нарушения, транспортные прокуроры обещают принять необходимые меры и защитить права людей, которые не смогли вовремя вылететь из российской столицы.

Судя по онлайн-расписанию, в воздушных гаванях Москвы сегодня были отменены или задержаны около 30 рейсов. В Шереметьево задержали 7 самолетов и 23 отменили. В Домодедово 11 бортов поднялись в воздух с опозданием, 7 были отменены. Во Внуково отменен один рейс. Что касается Жуковского, то там погода не повлияла на расписание.

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