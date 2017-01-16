Баркас Monni поднимут со дна Финского залива в ближайшие дни

Владельцы судна, потерпевшего крушение 4 января в районе порта
Усть-Луга Ленинградской области, ищут спецтехнику для завершения поисковой операции.
Затонувший баркас уже осмотрели водолазы. Они обследовали рулевую рубку, салон команды и отсек машинного отделения. Однако тела членов экипажа обнаружить не удалось. Поиски велись на воде и с воздуха, также под воду спустили телеуправляемый аппарат. В поисковой операции приняли участие 350 человек и 65 единиц техники, было обследовано более полутора тысяч километров акватории и берега.
Напомним: рыболовецкое судно удалось идентифицировать лишь на девятый день операции, когда с 30-метровой глубины подняли элементы баркаса и рыбацкое обмундирование, на котором нашли инициалы механика. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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