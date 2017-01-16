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  • 16.01, 18:44
Баркас Monni поднимут со дна Финского залива в ближайшие дни. Ленинградская область, Финский залив, корабли и суда, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Баркас Monni поднимут со дна Финского залива в ближайшие дни

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Баркас Monni поднимут со дна Финского залива в ближайшие дни

Баркас Monni поднимут со дна Финского залива в ближайшие дни

    Владельцы судна, потерпевшего крушение 4 января в районе порта Усть-Луга Ленинградской области, ищут спецтехнику для завершения поисковой операции.

    Северо-Западное следственное управление на транспорте сообщает, что рыболовецкое судно Monni в ближайшее время поднимут со дна Финского залива. Сейчас его владелец ищет необходимую технику, поэтому точные сроки операции пока не известны.

    Затонувший баркас уже осмотрели водолазы. Они обследовали рулевую рубку, салон команды и отсек машинного отделения. Однако тела членов экипажа обнаружить не удалось. Поиски велись на воде и с воздуха, также под воду спустили телеуправляемый аппарат. В поисковой операции приняли участие 350 человек и 65 единиц техники, было обследовано более полутора тысяч километров­­ акватории и берега.

    Напомним: рыболовецкое судно удалось идентифицировать лишь на девятый день операции, когда с 30-метровой глубины подняли элементы баркаса и рыбацкое обмундирование, на котором нашли инициалы механика. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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