МЧС выясняет причины едкого запаха на улицах Никольского

В Ленобласти выясняют причины инцидента на газораспределительной станции.
Родителям рекомендовали забрать детей и из детского сада. Резкий запах газа воспитатели почувствовали во время прогулки. По их словам, некоторым детям стало плохо. Воспитателем пришлось вызвать скорую помощь.
В региональном управлении МЧС подтвердили информацию о поступлении жалоб на запах газа от жителей Никольского. На место выехали специалисты, однако утечки пока не зафиксировали. А в местной администрации журналистам пояснили, что специалисты сейчас устанавливают источник резкого запаха на улицах города.
Интернет-газета 47 news со ссылкой на специалистов предполагает, что на газораспределительной станции могла сработать установка, которая выбросила одорант — вещество, придающее природному газу запах. Причина выброса неизвестна.
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