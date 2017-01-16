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  • 16.01, 18:44
МЧС выясняет причины едкого запаха на улицах Никольского. Ленинградская область, МЧС, газ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

МЧС выясняет причины едкого запаха на улицах Никольского

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МЧС выясняет причины едкого запаха на улицах Никольского

МЧС выясняет причины едкого запаха на улицах Никольского

    В Ленобласти выясняют причины инцидента на газораспределительной станции.

    На едкий запах жалуются жители города Никольское. Они предполагают, что аварийный выброс произошел на газовой подстанции в микрорайоне Перевоз. Из-за этого учащихся школы №2, которая расположена рядом со станцией, отпустили домой.

    Родителям рекомендовали забрать детей и из детского сада. Резкий запах газа воспитатели почувствовали во время прогулки. По их словам, некоторым детям стало плохо. Воспитателем пришлось вызвать скорую помощь.

    В региональном управлении МЧС подтвердили информацию о поступлении жалоб на запах газа от жителей Никольского. На место выехали специалисты, однако утечки пока не зафиксировали. А в местной администрации журналистам пояснили, что специалисты сейчас устанавливают источник резкого запаха на улицах города.

    Интернет-газета 47 news со ссылкой на специалистов предполагает, что на газораспределительной станции могла сработать установка, которая выбросила одорант — вещество, придающее природному газу запах. Причина выброса неизвестна.

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