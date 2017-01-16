Жителей Сочи массово обучат английскому языку перед ЧМ-2018

В рамках подготовки Сочи к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года в городе запустили проект «Слово дня» для изучения английского языка.
Из сообщения горадминистрации: «Началась реализация проекта „Слово дня“. Теперь по всему городу на различных носителях каждый день будет транслироваться по одному английскому слову».
Помимо этого, желающие изучать английский язык в Сочи могут прийти на бесплатные занятия, организованные Сочинским концертно-филармоническом объединением, передает «Интерфакс».
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