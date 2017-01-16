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  • 16.01, 18:44

Жителей Сочи массово обучат английскому языку перед ЧМ-2018

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  • Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Жителей Сочи массово обучат английскому языку перед <nobr>ЧМ-2018</nobr>

Жителей Сочи массово обучат английскому языку перед ЧМ-2018

Жителей Сочи массово обучат английскому языку перед <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: Донат Сорокин / ТАСС

    • В рамках подготовки Сочи к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года в городе запустили проект «Слово дня» для изучения английского языка.

    Как рассказали в управлении образования горадминистрации Сочи, проект по изучению английского доступен для всех желающих.

    Из сообщения горадминистрации: «Началась реализация проекта „Слово дня“. Теперь по всему городу на различных носителях каждый день будет транслироваться по одному английскому слову».

    Помимо этого, желающие изучать английский язык в Сочи могут прийти на бесплатные занятия, организованные Сочинским концертно-филармоническом объединением, передает «Интерфакс».

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