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  • 16.01, 18:44

Тамбовский подросток арестован за убийство отца, бабушки и сестры

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Тамбовский подросток арестован за убийство отца, бабушки и сестры

Тамбовский подросток арестован за убийство отца, бабушки и сестры

Суд избрал меру пресечения юному жителю Тамбовской области, которого подозревают в убийстве своей семьи.

Как переедает РИА Новости, 17-летний юноша, задержанный вскоре после расправы над пожилой женщиной, 14-летней девочкой и ее отцом, арестован.

Елена Кярсна, старший помощник руководителя СУ СКР по региону: «Только что суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу».

Тройное убийство в одном из домов рабочего поселка Сосновка произошло рано утром 14 января. По версии следствия, 17-летний местный житель зарубил топором своих спящих родственников. На месте трагедии скончались 67-летняя бабушка подозреваемого и его младшая сестра, отец к приезду бригады скорой помощи был еще жив. Медики привезли 43-летнего мужчину в больницу, но помочь ему не смогли, пострадавший вскоре скончался.

Установлено, что подозреваемый больше 3 лет назад потерял мать (она умерла от рака). Предполагается, что юноша испытывал к папе, бабушке и сестре неприязнь. Сообщалось, что в семье часто вспыхивали конфликты на бытовой почве.

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