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  • 16.01, 17:13

Байден сравнил путь Украины к демократии с полетом на Луну

5 комментариев
  • Фото Reuters © 2017, Gleb Garanich
Байден сравнил путь Украины к демократии с полетом на Луну

Байден сравнил путь Украины к демократии с полетом на Луну

Байден сравнил путь Украины к демократии с полетом на Луну
  • Фото Reuters © 2017, Gleb Garanich

    • Вице-президент США Джозеф Байден, который перед уходом с поста решил съездить в Киев, призвал украинцев сделать все для построения демократического общества.

    По словам Байдена, следующий год будет для Украины сложным и решающим.

    Джозеф Байден, вице-президент США: «Следующий год будет очень сложным. Год, который покажет результат. Джон Кеннеди когда-то сказал о полете на Луну: мы не можем это откладывать. Я считаю, что украинцы не могут и не хотят откладывать создание нового демократического государства».

    Также Байден заявил, что Украине необходимо продолжать борьбу с коррупцией, проводить реформы и демонстрировать приверженность верховенству права, передает «Апостроф».

    В свою очередь Пётр Порошенко поблагодарил Байдена за поддержку Украины и выразил надежду на то, что украинский вопрос останется приоритетным и для новой американской администрации.

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