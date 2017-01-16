Байден сравнил путь Украины к демократии с полетом на Луну

Вице-президент США Джозеф Байден, который перед уходом с поста решил съездить в Киев, призвал украинцев сделать все для построения демократического общества.
Джозеф Байден, вице-президент США: «Следующий год будет очень сложным. Год, который покажет результат. Джон Кеннеди когда-то сказал о полете на Луну: мы не можем это откладывать. Я считаю, что украинцы не могут и не хотят откладывать создание нового демократического государства».
Также Байден заявил, что Украине необходимо продолжать борьбу с коррупцией, проводить реформы и демонстрировать приверженность верховенству права, передает «Апостроф».
украинский вопрос останется приоритетным и для новой американской администрации.
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