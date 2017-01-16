«Газпром» за 15 дней января увеличил экспорт в Европу на 25,5%

В управлении информации ПАО «Газпром» сообщали, что с 1 по 15 января экспорт российского газа в Европу увеличился на 25,5% (1,9 млрд кубометров газа) — до 9,2 млрд кубометров.
Отмечается, что при сохранении текущей динамики экспорта по итогам января «Газпром» может экспортировать более 18 млрд кубометров газа, что станет новым рекордом поставок за месяц.
достиг исторического максимума, в абсолютном выражении рост составил 19,9 млрд кубометров. По словам главы председателя правления компании Алексея Миллера, рекордный показатель наглядно демонстрирует значительное увеличение спроса на российский газ в Европе, а также подтверждает возможности «Газпрома» по обеспечению его надежного экспорта в требуемом объеме.
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