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  • 16.01, 17:13

«Газпром» за 15 дней января увеличил экспорт в Европу на 25,5%

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«Газпром» за 15 дней января увеличил экспорт в Европу на 25,5%

«Газпром» за 15 дней января увеличил экспорт в Европу на 25,5%

В управлении информации ПАО «Газпром» сообщали, что с 1 по 15 января экспорт российского газа в Европу увеличился на 25,5% (1,9 млрд кубометров газа) — до 9,2 млрд кубометров.

Из сообщения управления информации ПАО «Газпром»: «Рост спроса на российский газ, который демонстрировали европейские потребители в 2016 году, уверенно продолжается и в начале 2017 года. С 1 по 15 января экспорт „Газпрома“ в дальнее зарубежье увеличился на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В абсолютном выражении рост составил около 1,9 млрд куб. м газа».

Отмечается, что при сохранении текущей динамики экспорта по итогам января «Газпром» может экспортировать более 18 млрд кубометров газа, что станет новым рекордом поставок за месяц.

Ранее сообщалось, что экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье в 2016 году вырос до 179,3 млрд кубов и достиг исторического максимума, в абсолютном выражении рост составил 19,9 млрд кубометров. По словам главы председателя правления компании Алексея Миллера, рекордный показатель наглядно демонстрирует значительное увеличение спроса на российский газ в Европе, а также подтверждает возможности «Газпрома» по обеспечению его надежного экспорта в требуемом объеме.

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