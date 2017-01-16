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  • 16.01, 17:13
Путин обсудил с министром промышленности и главой Ингушетии вопросы экономики. Евкуров, Ингушетия, промышленность, Путин, строительство, торжества и праздники, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин обсудил с министром промышленности и главой Ингушетии вопросы экономики

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Путин обсудил с министром промышленности и главой Ингушетии вопросы экономики

Путин обсудил с министром промышленности и главой Ингушетии вопросы экономики

    В этом году на ключевые отрасли промышленности выделят 107,5 миллиарда рублей. Основная часть средств пойдет на поддержку российского автопрома. Об этом сегодня на встрече в Кремле сообщил Владимиру Путину министр промышленности и торговли.

    Денис Мантуров отметил, что господдержка уже помогла сельхозмашиностроению. Экономическое развитие стало главной темой и другой рабочей встречи президента. Юнус-Бек Евкуров рассказал, что Ингушетия благодаря федеральной целевой программе существенно увеличила рост валового продукта. В регионе построили новые детские сады и школы, что позволило отменить учебу в три смены. Евкуров подчеркнул, что на достигнутом власти останавливаться не намерены. В ближайшее время в Ингушетии откроют несколько новых предприятий.

    И сегодня же Путин подписал указ об установлении 27 марта Днем войск национальной гвардии. Нацгвардия была создана в апреле прошлого года на базе внутренних войск МВД. Структура занимается борьбой с терроризмом и организованной преступностью.

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