Путин обсудил с министром промышленности и главой Ингушетии вопросы экономики

В этом году на ключевые отрасли промышленности выделят 107,5 миллиарда рублей. Основная часть средств пойдет на поддержку российского автопрома. Об этом сегодня на встрече в Кремле сообщил Владимиру Путину министр промышленности и торговли.

Денис Мантуров отметил, что господдержка уже помогла сельхозмашиностроению. Экономическое развитие стало главной темой и другой рабочей встречи президента. Юнус-Бек Евкуров рассказал, что Ингушетия благодаря федеральной целевой программе существенно увеличила рост валового продукта. В регионе построили новые детские сады и школы, что позволило отменить учебу в три смены. Евкуров подчеркнул, что на достигнутом власти останавливаться не намерены. В ближайшее время в Ингушетии откроют несколько новых предприятий.И сегодня же Путин подписал указ об установлении 27 марта Днем войск национальной гвардии. Нацгвардия была создана в апреле прошлого года на базе внутренних войск МВД. Структура занимается борьбой с терроризмом и организованной преступностью.